Cracco | lo scontrino choc | nessuno si aspettava di pagare così una colazione

(Di sabato 7 gennaio 2023) Quanto costa unada Carlo? Un utente ha pubblicato la foto di unosulla pagina Facebook “Milano Segreta”. Dopo le polemiche per un cenone di Capodanno dal prezzo, ora spunta fuori lodi unafatta nel ristorante del famoso chef. Il post è stato sommerso dalle critiche. Quando costa cappuccino e brioche? Quanto costa fareal ristorante di Carlo? In molti hanno criticato il famoso chef per aver assegnato al menù di Capodanno il prezzo esagerato di 500 euro a persona, bevande escluse. Ma adesso sui social network spopola la foto delloper unacomposta da cappuccino e brioche davvero sorprendente. Il prezzo è molto più basso di ...

MilanoToday.it

Colazione da, la reazione allaCarlotorna a far parlare di sé, ma questa volta in chiave positiva: dopo le polemiche scoppiate per il cenone di Capodanno da 500 euro, questa ...Ma adesso sui social network spopola la foto delloper un ' cappuccio e brioche ' davvero sorprendente. Leggi anche > Capodanno da, il prezzo choc del cenone (vino escluso): ecco ... Cappuccio e brioche da Cracco costa meno che in Autogrill: lo scontrino virale Dopo le polemiche per il cenone di Capodanno, Cracco si fa perdonare con una colazione economica, tanto da sorprendere anche i social.Dopo le polemiche per un cenone di Capodanno dal prezzo choc, Carlo Cracco «rimedia» con la colazione davvero economica. Il suo menù esclusivo per l'arrivo del 2023 aveva ...