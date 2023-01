CR7 già stufo dell' Al-Nassr? Clamoroso gesto a fine primo tempo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) Prima partita per Cristiano Ronaldo con l'Al-, in Arabia Saudita. Prima partita vista dalla tribuna: per un intoppo nel tesseramento infatti il portoghese ormai fuori dal calcio che conta (ma con uno stipendio da 1 miliardo di euro in più anni) ha guardato i neo-compagni di squadra dalla tribuna d'onore. L'Al-ha vinto ed èin classifica con 4 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice. Insomma, ora si attende solo il debutto di CR7: prima bisogna trovare in rosa lo spazio per un nuovo straniero. Peccato che Cristiano Ronaldo anche in Arabia Saudita sta facendo subito discutere: infatti ha assistito alper poi sparire. Ma non ha abbandonato lo stadio: è sceso in palestra, per assistere al secondomentre faceva corsa e cyclette. Insomma, ha grande ...