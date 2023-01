Covid | Vaia “L' Oms mandi un pool di scienziati a Pechino”

(Di sabato 7 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La situazionein Cina? La mia proposta ufficiale è quella di creare undiche vada lì per capire cosa sta realmente accadendo. Arrivano notizie e immagini raccapriccianti. La Cina, come è già successo tre anni fa a inizio pandemia, non sta brillando certo in trasparenza, ma bisogna capire quale sia la verità. E se non acconsentirà a questo scambio scientifico, allora bisognerà pensare a delle misure. Perchè il nostro Paese non si può permettere di tornare indietro”. Così in un'intervista al Corriere della Sera, Francesco, direttore generale dell'Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, dopo che sulle festività natalizie è aleggiata l'ombra del nuovo incubo cinese. “Il terrore è un atto istintuale – spiega -. Alcuni poi hanno contribuito a diffondere ...

