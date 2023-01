L'Eco di Bergamo

Le terapie intensive sono, non sono aumentate nonostante ci sia stato un lieve incremento ... che ha altre patologia e quindi prendendo ilviene in un ospedale specializzato per poter ...Complessivamente, dall'inzio della pandemia, in regione sono stati annoverati 2657870 casi di- 19, 36998 ( - 69) dei quali attualmente positivi e 2604491 (+452) negativizzati virologici (o '... Covid, stabili i nuovi contagi. A Bergamo in 7 giorni sono 18 le vittime Secondo il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia l'emergenza Covid non esiste più, perché il virus è cambiato profondamente.Il ministero degli Esteri della Germania ha “sconsigliato” i viaggi non indispensabili in Cina, dal momento che nel Paese asiatico è attualmente in corso un’ondata di contagi Covid senza precedenti, s ...