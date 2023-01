Covid Roma | scritte no vax sulla Casa della salute - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

"Vax e 5G uguale morte" e 'Medici pro vax assassini' le frasi impresse sui muri della sede di via Tenuta di Terrenova della Asl......l'iniziativa che è stata finalmente ripresa dopo due anni di stop forzato a causa del. Ad ... Attilio Nostro aper i funerali di papa Raztinger. Significativa la partecipazione da parte di ... Covid Roma, scritte no vax sulla Casa della salute In Cina è stata ordinata la scarcerazione di chi, in un modo o nell'altro, violò le restrizioni messe in atto per contrastare il Covid. Lo ha stabilito il Governo di ...“Vax e 5G uguale morte” e "Medici pro vax assassini" le frasi impresse sui muri della sede di via Tenuta di Terrenova della Asl Roma 2 ...