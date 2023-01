Covid Roma | scritte no vax ovunque sulla Casa della salute - Cronaca - quotidiano net

Agenzia ANSA

"Vax e 5G uguale morte" e 'Medici pro vax assassini' le frasi impresse più volte sui muri della sede di via Tenuta di Terrenova della Asl2. Imbrattate di rosso anche le strisce ...Lo dichiara Alessio D'Amato candidato alla Presidenza della Regione Lazio al termine del sopralluogo presso la Casa della Salute della tenuta di Torrenova della Asl... Covid: nel Lazio due morti e 580 contagi, la metà a Roma Secondo le statistiche il turismo è tornato come si dice in gergo al pre Covid, Per Natale occupazione alberghiera ... Ogni messaggio, infatti, poneva una grossa diffida contro l'utilizzo dei vaccini da Covid, definiti, dagli attivisti, dannosi per la salute delle persone. L'attacco alla Casa Salute di Roma da parte ...