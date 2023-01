Covid oggi Sardegna | 159 contagi e un morto | bollettino 7 gennaio

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 159 i nuovidainsecondo ildi, 7. Si registra inoltre un altro. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 845 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (-1), pazienti ricoverati in area medica sono 122 (come ieri) mentre sono 5935 i casi di isolamento domiciliare (-64). Si registra un decesso di una donna di 76 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

