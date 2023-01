Covid oggi Sardegna | 159 contagi e un morto | bollettino 7 gennaio

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 159 i nuovidainsecondo ildi, 7. Si registra inoltre un altro. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 845 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (-1), pazienti ricoverati in area medica sono 122 (come ieri) mentre sono 5935 i casi di isolamento domiciliare (-64). Si registra un decesso di una donna di 76 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la Regione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA. SS. PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi ...

Covid oggi Toscana, 156 contagi e zero morti: bollettino 7 gennaio

Scendono leggermente i nuovi contagi da Covid registrati nelle Marche nell'ultima settimana. Sono infatti 3.850 i nuovi casi di positività registrati dal 30 dicembre al 6 gennaio.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 621368 (+279) rispetto a ieri. Si è registrato anche un decesso, mentre non sono stati rilevati ricoveri. Restano in terapia intensiva 10 pazienti.