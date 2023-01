Covid in Toscana | zero decessi | oggi 7 gennaio E solo 156 nuovi contagi ma poche denunce nei giorni di festa

(Di sabato 7 gennaio 2023) Nessun decesso per coronavirus, in2023. E sono soltanto 156 iregistrati. Ma evidentemente, nella coincidenza deidi, sono statele. In ogni caso, 62sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 94 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

Adnkronos

Sono 156 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 gennaio. Non si registrano invece nuovi decessi. 62 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 94 con test rapido.