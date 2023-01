Covid | Germania | “Evitare viaggi non essenziali in Cina”

Sky Tg24

sconsiglia i viaggi non indispensabili in Cina La"sconsiglia" i viaggi in Cina non indispensabili, causa l'epidemia dinel Paese. Lo annuncia il ministero degli Esteri.Il ministero degli Esteri dellaha "sconsigliato" i viaggi non indispensabili in Cina, dal momento che nel Paese asiatico è attualmente in corso un'ondata di contagisenza precedenti, sin da quando è iniziata la ... Covid, la Germania sconsiglia i viaggi non indispensabili in Cina 1' di lettura 07/01/2023 - Scendono leggermente i nuovi contagi da Covid registrati nelle Marche nell'ultima settimana. Sono infatti 3.850 i nuovi casi di positività registrati dal 30 dicembre al 6 ge ...Nei non vaccinati contro Covid-19 nella fascia d’età fra 60 e 79 anni il tasso di mortalità è triplo rispetto ai vaccinati con tre dosi e quasi sei volte più alto rispetto ai vaccinati con la quarta d ...