Covid e influenza | le news Rezza | Qualche ondulazione ma situazione stabile LIVE

(Di sabato 7 gennaio 2023) "Pur con, si osserva una stabilizzazione della", ha detto il direttore per la Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, presentando i dati del monitoraggio settimanale. Per quanto riguarda i ricoveri, ha rilevato che "il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 21,1% e al 3,2%, mentre si osserva una stabilizzazione sostanziale dell'occupazione delle terapie intensive"

Sky Tg24

... gli antipiretici, gli antipertensivi, i diuretici, gli antibiotici di cui c'è stato un incremento forte della domanda per via degli alti livelli che hanno la circolazione di. Si ......malati di) non viene sottovalutato dalle autorità sanitarie che mantengono alta la guardia. Il virus continua a essere vissuto dalla maggioranza dei cittadini come una specie di, ... Covid e influenza, le news. Bollettino: salgono nuovi casi (135.990) e vittime (775) Durante le festività il numero dei ricoveri ospedalieri e delle visite nei Pronto soccorso è rimasto elevato - Il primario Giacomo Simonetti: «Non abbiamo trasferito nessun paziente, ma con i posti le ...Antibiotici, antinfiammatori e antipiretici, soprattutto ibuprofene e paracetamolo, ma la lista dei medicinali introvabili nelle farmacie abruzzesi è destinata a diventare molto più lunga. Tra la risa ...