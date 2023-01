Covid | Cirielli | “Prudenza ma niente isterismi sulla Cina”

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Lacontinua a non essere aperta, come dovrebbe, a un confronto sui dati della pandemia e questo giustifica l’atteggiamento prudente ma senzaverso i viaggiatori che arrivano da quel Paese” alle prese con una nuova ondata di contagi. “Il ministro degli Esteri di Pechino può stare tranquillo: l’Italia è una nazione amica dellache però segue una propria linea di gestione della sicurezza sanitaria”. Così Edmondo, vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “Bene ha fatto, con equilibrio e sapienza scientifica, il professor Francesco Vaia, direttore generale dell’istituto Spallanzani di Roma, a chiedere un intervento più incisivo dell’Oms per rendere trasparenti i dati relativi all’ondata di pandemia che sta colpendo la ...

