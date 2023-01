Covid-19 | crescono i nuovi positivi e le vittime

IL GIORNO

Sono 737 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 158 sono stati confermati con ... I guaritidello 0,04% (631 persone) e raggiungono quota 1.488.571 (94,6%...'E' anche vero " conclude il presidente dei giovani di Confcommercio Ascom Padova - che uno dei settori, quello del commercio , che maggiormente ha pagato le restrizioni imposte dal, nel terzo ... Covid in Lombardia, nessun "effetto Cina". Positivi e ricoveri in calo ... Si dice, e i fatti sembrano confermarlo, che l’Italia non sia un Paese per giovani. Sembra non lo sia nemmeno per le imprese gestite da giovani che registrano un trend non proprio positivo, almeno in ...Sono 737 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 158 sono stati confermati con tampone molecolare ...