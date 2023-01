Cospito | l’appello di intellettuali e giuristi a Nordio per la revoca del 41 bis | «Sta morendo»

(Di sabato 7 gennaio 2023) «Un gesto di umanità e coraggio», questa la richiesta diper Alfredo, l’anarchico condannato al 41 bis e in sciopero della fame da ormai 80 giorni.firmato da una 40ina di nomi, tra i quali l’ex presidente della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick, l’attore, musicista e scrittore Moni Ovadia, il filosofo Massimo Cacciari e don Luigi Ciotti, è rivolto al ministro della Giustizia Carloe al governo: «Chiediamo un gesto di umanità e coraggio come ladel 41 bis a Alfredoche è a un passo dalla morte nel carcere di Bancali a Sassari all’esito di uno sciopero della fame che dura, ormai, da 80 giorni», scrivono. Condannato a 20 anni per aver promosso e diretto la FAI-Federazione Anarchica Informale e per ...

... come spiegadi revoca. Dallo scorso 20 ottobreha cominciato uno sciopero della fame per protesta contro il regime a cui è stato sottoposto. Una scelta su cui pochi giorni fa lo ...' Mi auguro che il ministro Nordio raccolgadi giuristi ed intellettuali per la revoca del 41 bis a'. È quanto scritto da Andrea Orlando , deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia, su Twitter. Giustizia, appello di giuristi e intellettuali contro il carcere duro per Cospito: "Sta morendo"