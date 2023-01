Cospito | appello di giuristi e intellettuali a Nordio | via il 41 bis

Il Fatto Quotidiano

commenta A favore di Alfredoscatta undi giuristi e intellettuali al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nel documento si chiede 'un gesto di umanità e coraggio', come la revoca del 41 bis, per l'anarchico in ...Sono 38 per ora le firme in calce all'- ma la raccolta delle sottoscrizioni continua - per un gesto di umanità nei confronti di Alfredo. Tra le altre, ci sono quelle del filosofo ... Alfredo Cospito, appello di intellettuali e giuristi per revocare il 41 bis all’anarchico: tra i… A favore di Alfredo Cospito scatta un appello di giuristi e intellettuali al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nel documento si chiede "un gesto di umanità e coraggio", come la revoca del 41 bis, ...“Cospito è accusato di strage ma i due ordigni che fece esplodere non provocarono nessun morto o ferito”. Presidio a Poggioreale ...