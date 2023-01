Cosa succede con l’aborto nelle Marche | la convenzione cancellata e le spiegazioni della Regione

(Di sabato 7 gennaio 2023) Da febbraio nell’ospedale di Ascoli Piceno non sarà più possibile abortire affidandosi all’Associazione Italiana per l’Educazione Demografica (Aied). In una delle regioni con il maggior numero di obiettori di coscienza – il 70% contro una media nazionale del 64,6% – Aied è stata fondamentale nel garantire il diritto a interrompere la gravidanza a chi ne avesse bisogno. La decisione di cancellare lacon l’Aiedguidata da Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia è arrivata con un atto amministrativo, che, denuncia la deputata marchigiana del Pd Irene Manzi «ha le improntegiunta targata FdI». Laera in vigore dal 1981, e da quell’anno al 2020 ha consentito 232 aborti volontari dei 1351 effettuati nella, ...

