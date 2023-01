Cosa indossa nel video per Vialli | Selvaggia Lucarelli massacra Fedez

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) Anche dal Nepal dove è in vacanzanon perde occasione per polemizzare. Questa volta con"colpevole" di averto una maglietta "sponsorizzata" nelpostato sul suo profilo Instagram in cui omaggia Gianluca. "Scusate, sono in Nepal e perdo pezzi, ma se non ho capito maleha accusato Serena Doe di fare pubblicità al suo podcast parlando di lui (che tra l'altro manco aveva citato) e del suo messaggio di cordoglio per la morte di", ha tuonato sempre su Instagram la. "Su quello che ha dettopreferisco non esprimere opinioni, se non sbaglio, però, il suo accorato messaggio di condoglianze è tutto realizzato con la t-shirt del suo podcast, in vendita ...