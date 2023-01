Coppa Mondo Sci | gigante Kranjska Gora | vince Grenier | Bassino seconda

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – La canadese Valerieha vinto il primodi, valido per ladeldi Sci alpino femminile davanti all’azzurra Martae alla slovacca Petra Vlhova. Solo quarta l’altra azzurra Federica Brignone. La canadese si impone con il tempo complessivo di 1.55.01, precedendo ladi +0.37 centesimi. Quinta la svizzera Lara Gut-Behrami, seguita dalla francese Coralie Frasse Sombet e dalla statunitense Mikaela Shiffrin. Chiude in 23esima posizione l’altra azzurra Elisa Platino. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La classifica generale dideldi sci alpino femminile 2022/2023 aggiornata dopo gigante di Kranjska Gora . Mikaela Shiffrin ancora nettamente al comando, mentre Petra Vlhova accorcia leggermente con il terzo posto ...Ancora una grande Marta Bassino lascia il segno indel. La campionessa di Borgo San Dalmazzo è seconda, alle spalle di Valerie Grenier, nel gigante di Kranjska Gora, quinto appuntamento tra le porte larghe della stagione 22/23 didel ... Coppa del Mondo 2022/23 - slalom Garmisch, Grande Italia! Gross 5° e Sala 6° nel giorno di Kristoffersen KRANJSKA GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Valerie Grenier si è imposta nel primo gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci ...