Coppa di Francia 2022 2023 | avanzano Marsiglia e Lione Fuori a sorpresa Monaco e Nizza

(Di sabato 7 gennaio 2023) Mentre la Ligue 1 si è concessa un turno di riposo, i club francesi sono scesi in campo per disputare i trentaduesimi delladi. Tutto facile per il, che passa 2-0 sul campo dell’Hyeres grazie alle reti dell’ex interista Alexis Sanchez e di Bamba Dieng.al turno successivo anche Lens e, che si sbarazzano rispettivamente di Linas-Montlhery (2-0) e Metz (2-1): da sottolineare il gol dell’ex Udinese Seko Fofana per i giallorossi. Bene anche Grasse e Brest, giustizieri di Tamponnaise ed Avranches, mentre Strasburgo Koeningshoffen e Bastia si salvano ai calci di rigore contro Clermont ed Evreux. Il Niort passeggia 3-0 sul Granville. Annecy straripante contro il Villerupt Thil, che viene travolto con un nettissimo 6-1, ...

Commenta per primo Nei trentaduesimi di finale didic'è un episodio da segnalare nella vittoria del Marsiglia per 2 - 0 in casa dell'Hyeres, settimo in quarta divisione. Al 15' del primo tempo Bailly entra in ritardo su Almike Moussa N'...Con il Camerun aveva conquistato anche l'argento ind'Africa a Ghana2008 e l'argento in Confederations Cup a2003. Coppa di Francia, Nizza fuori contro una squadra di terza divisione. Monaco ai supplementari Nel corso della sfida di Coppa di Francia tra Olympique Marsiglia e Hyères, Eric Bailly si è reso protagonista di un intervento folle ai danni di Moussa N'Diaye. L'ex difensore del Manchester United h ...Questi i risultati dei 32esimi di finale a eliminazione diretta della Coppa di Francia: Granville-Niort 0-3; Le Puy-en-Velay-Nizza 1-0; Monaco-Rodez 2-2 (6-7 dcr); Plabennec-Vannes 2-0; Thaon-Amiens 0 ...