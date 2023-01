Convocati Spezia | Verde e Dragowski di nuovo in gruppo

(Di sabato 7 gennaio 2023) Idelloper la partita di domani contro il Lecce: la buona notizia per Gotti è il recupero diLoha reso nota la lista deiper la sfida di domani contro il Lecce. Buone notizie per Gotti, che recupera molti giocatori, tra cuiin attacco e soprattuttoin porta. Portieri:, Zovko, Dido.Difensori: Holm, Ampadu, Moutinho, Reca, Kiwior, Hristov, Ferrer, Amian, Caldara, NIkolaou.Centrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Bastoni, Kovalenko, Ellertsson, Agudelo.Attaccanti:, Gyasi, Nzola, Maldini, Strelec, Sanca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

