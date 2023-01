Controlli dei carabinieri | arrestate 2 persone

Si possono fareperiodici: una risonanza magnetica all'anno per tenere sotto controllo la situazione. Solo nel 20 - 30%casi i pazienti se ne accorgono in tempo'. In questi casi l'...I poliziotti nel corso della stessa mattinata hanno inoltre effettuatopresso le abitazioni in cui padre e figlio, senza fissa dimora, saltuariamente si recavano per soggiornare, tra ...Il bilancio delle attività svolta in settimana dalla Questura di Cosenza con l'impiego su tutta la provincia di 290 equipaggi e unità cinofile 24 ore su 24 ...I prezzi di benzina e gasolio salgono alle stelle. La denuncia degli ulteriori aumenti arriva dal Codacons che, analizzando le tariffe comunicate oggi dai gestori, registra listini record ...