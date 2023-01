Conte a Cortina | l’ex moglie | “Polemica ridicola Compagna è ricca | lui ospite”

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – Una “”. Così Valentina Fico, exdi Giuseppe, parlando ieri al Corriere della Sera ha liquidato le critiche ricevute dal leader del Movimento 5 Stelle per la vacanza a. “è stato una notte sola al Grand Hotel Savoia ed era… Era la prima volta che andava a. Lì c’era già lacon la figlia e lui le ha raggiunte per il Capodanno”. Fico, componente della VII sezione dell’Avvocatura dello Stato, ha difesomarito, con il quale è rimasto un buon rapporto: “Laè miliardaria! Dove volete che passi le vacanze, in un ostello? E lui era, non ha mica pagato”. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Open

Vittorio Feltri smorza la polemica su Giuseppeche con la compagna Olivia Paladino 'aha speso in albergo 2.500 euro a notte'. Scrive il direttore editoriale di Libero in un post pubblicato sul suo profilo Twitter che 'si ignora che ...Giuseppesi è portato anche la scorta È quanto si chiede, in un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, la parlamentare di Azione/Italia viva Silvia Fregolent. 'Premesso che ... L'interrogazione parlamentare sulle vacanze di Conte a Cortina: «Quanto ha speso lo Stato per la scorta» "A fronte dell'articolo 'Conte, un grillino tutto d'Ampezzo', comparso oggi su Dagospia, nel quale si cita il senatore Renzi, si ...(Adnkronos) – “A fronte dell’articolo ‘Conte, un grillino tutto d’Ampezzo’, comparso oggi su Dagospia, nel quale si cita il senatore Renzi, si precisa per trasparenza che il senatore Renzi ha pagato i ...