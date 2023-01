Consigli Fantacalcio | cosa fare all’asta di riparazione con i Top in attacco

(Di sabato 7 gennaio 2023) La 17esima giornata del campionato è alle porte così come l’asta didel. Come gestire gli attaccanti top. Il campionato, dopo la sosta dovuta al Mondiale, è ormai ricominciato. Oggi scatterà la 17esima giornata della Serie A. Un turno fondamentale, anche in vista dell’asta didel. Chi si rilancerà? O chi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Fantacalcio ®

Nemmeno il tempo di analizzare il precedente turno che ci aspetta un nuovo turno di Serie A e. Si inizia con Fiorentina - Sassuolo alle 15 di sabato per terminare col posticipo serale del lunedì Bologna - Atalanta. Andiamo ad analizzare le possibili opzioni di scelta per schierare ...e le probabili formazioni della diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altreOra non ci fermiamo più! Dopo la lunga sosta ... UFFICIALE - Napoli, preso Bereszynski: il comunicato GENOVA - In casa Samp Stankovic può recuperare Colley. Dubbio Djuricic-Verre sulla trequarti. In attacco Gabbiadini con Lammers. Sono diversi i ballottaggi nel Napoli di Spalletti. Possono partire dal ...JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Chiesa, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Barbieri, Paredes, ...