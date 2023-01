Congresso del Pd | nasce il comitato per Cuperlo in Emilia - Romagna

(Di sabato 7 gennaio 2023)del Pd , si entra sempre più nel vivo. Anche Gianniha partecipato alla prima riunione, svolta in modalità on line, del coordinamento regionale a suo sostegno nella sfida delle ...

Agenzia ANSA

In ogni caso, aggiunge monsignor Ocáriz, "tutti i suggerimenti saranno ora utilizzati per predisporre il materiale da presentare allo studio e all'approvazione; il risultato sarà poi ...Pd , si entra sempre più nel vivo. Anche Gianni Cuperlo ha partecipato alla prima riunione, svolta in modalità on line,coordinamento regionale a suo sostegno nella sfida delle ... Pd: il congresso divide i big del partito pugliese Con Cuperlo si sono schierate circa settanta persone che hanno dato vita ad un coordinamento con Davide Ranalli, che ha confermato come un radicamento sul sostegno all'ex presidente del partito sia pr ...Monsignor Fernando Ocáriz scrive ai membri della Prelatura che l'assemblea mondiale per adeguare le norme giuridiche interne alle recenti indicazioni del Papa sarà nella settimana dopo la Pasqua ...