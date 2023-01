Congedo dal Marker Band

(Di sabato 7 gennaio 2023) Un panorama in direzione Ovest, ripreso l'altro ieri, mostra i luoghi in cui Curiosity ha trascorso il mese di dicembre.

Il Salvagente

... nella conferenza A te voglio cantare davanti agli angeli tenuta in occasione deldel ... portando anche chi l'ascolta a provare lo stesso struggente rimpianto avvertitomusicista". Bruckner ......mentre invece resterebbero esclusi i docenti a motivo del fatto che in caso di assenzaservizio ...al lavoro in una situazione di potenziale rischio o mettersi in malattia usufruendo del... Obbligatorio o alternativo: le caratteristiche del congedo di paternità È stata lanciato nei giorni scorsi dal Liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna, con la pubblicazione sul proprio portale web, la possibilità di ottenere un congedo mestruale per le studentesse. Infa ...Dopo il grande successo del Capodanno, che ha visto una piazza gremita di famiglie festanti ed uno spettacolo di grande gradimento e partecipazione, oggi di nuovo il Christmas VILLAGE di Alba Adriatic ...