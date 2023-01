Conferenza stampa Zanetti | «Lazio a tratti ingiocabile Va affrontata così»

(Di sabato 7 gennaio 2023), il tecnico dell’Empoli analizza alla vigilia la sfida di campionato contro laPaoloha parlato inalla vigilia del match tra il suo Empoli e laSULLA– «Normale che la, per quello che ha dimostrato, è una squadra centrata, a, che abbina l’idea di calcio che tutti conosciamo del mister con tanti calciatori di talento. Laè una squadra importante, è quasi superfluo parlarne. Non dobbiamo abbassarci troppo e portarci il pericolo in casa. Dobbiamo essere più cinici quando ci offriranno degli spazi e delle opportunità». CONTINUA SU ...

Fantacalcio ®

A due giorni dal match mister Marco Zaffaroni ha parlato in, a presentazione del match. Queste le sue dichiarazioni : 'Volevo rivolgere un pensiero a Vialli a nome di tutta la ...Stefano Pioli ha parlato indella sfida in programma domani sera allo stadio Giuseppe Meazza contro la Roma. Il big match della 17iornata può dare ancora più fiducia ai rossoneri per la rimonta scudetto nei ... Bologna-Atalanta: la conferenza stampa di Thiago Motta Dopo l'acquisto di Bereszynski, il Napoli ha provveduto ad effettuare un'altra operazione di mercato. Arrivata l'ufficialità.L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha preso parte alla conferenza stampa pre-gara in vista della sfida contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole. Nel dettaglio Come sta dopo la sconfitta contro l ...