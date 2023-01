Conferenza stampa Juric | «A Salerno sarà dura Dobbiamo avere un obiettivo reale»

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ivan, allenatore del Torino, ha parlato inin vista della sfida contro la Salernitana di domani Ivan, allenatore del Torino, ha parlato inin vista della sfida contro la Salernitana di domani. Le sue dichiarazioni: «La base dello sport èun: ora può dartene uno, il decimo posto è un qualcosa di inventato. Le otto o nove sono irraggiungibili per noi, facciamo battaglia con altri per provare a vincere. In questo momento l’Europa non è. Servono grandi motivazioni dei singoli e del gruppo. Quella di domani contro la Salernitanauna partita difficile contro una squadra forte e allenata bene. Mercato? La società vuole accontentarmi e provare a ...

Milan News

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato inin vista della sfida contro la Salernitana di domani Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato inin vista della sfida contro la Salernitana di domani. Le sue ...... Women and Cinema" e l'allestimento di " Casa eventi di Cannes ", dove spiccano i 511 mila euro stanziati per "Animazioni,e consumi". E ancora ci sono 306mila euro per i pannelli ... Roma, Mourinho non parla in conferenza stampa pre-Milan Conferenza stampa di coach Marcelo Nicola dalla palestra di s. Antonino per presentare la trasferta a Pesaro, contro un'avversaria desiderosa di completare la propria qualificazione alle ...In conferenza stampa il tecnico del Foggia, Fabio Gallo, presenta la sfida di domani contro il Picerno parlando anche di mercato ...