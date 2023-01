Comune di San Paolo Civitate | Concorso per 1 Assistente Sociale

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ildi Sandiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, si tratta di Personale inquadrato in categoria D. Per questa Posizione é previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi rende noto che é indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di, categoria D, posizione economica D1, CCNL comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale del bando é consultabile sul sito deldi Sandial ...