Come cambia il ranking degli italiani con la United Cup? Berrettini avvicina la top-10 | Musetti tallona Sinner | le proiezioni

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) L’Italia affronterà gli USA nella Finale della2023, neonata competizione per Nazionali di tennis che coinvolge entrambi i sessi. Gli azzurri torneranno in campo domenica 8 gennaio sul cemento di Sydney, con l’obiettivo di battere la corazzata statunitense e alzare al cielo il trofeo. La missione si preannuncia decisamente ostica, considerando la caratura dell’avversario, ma la formazione guidata da coach Vincenzo Santopadre ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e regalarsi una giornata indimenticabile. Martina Trevisan aprirà le danze contro Jessica Pegula e l’azzurra dovrà inventarsi letteralmente una magia se vorrà dare del filo da torcere alla numero 3 del mondo. Successivamente Lorenzosarà impegnato contro Frances Tiafoe: lo scontro diretto tra il numero 23 e il numero 17 del ...