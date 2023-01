Combinata nordica | Coppa del Mondo Otepaa 2023 | Westvold Hansen guida mass start dopo sci | nona Gianmoena

(Di sabato 7 gennaio 2023) Asta andando in scena la primastagionale per ladeldi. Nella prova di sci di fondo è dominio Norvegia con Gydache ha avuto la meglio in una sfida a due con la connazionale Ida Marie Hagen imponendosi allo sprint, e ora dovrà confermarsi nel salto sull’HS97. Terza la slovena Ema Volavsek, seguita dalla teutonica Nathalie Armbruster e dall’austriaca Lisa Hirner. Veronicaè la migliore azzurra,a 28”1. Dodicesima Daniela Dejori, 22ma Greta Pinzani. SportFace.

