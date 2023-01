Combinata nordica | Coppa del Mondo Otepaa 2023 | Lamparter vince la mass start maschile | Buzzi 21esimo

OA Sport

Successo della Norvegia nella gara mista didisputata sulla pista di Otepaa , in Estonia, e valevole per la Coppa del Mondo 2023. La squadra scandinava termina la propria prestazione in 36.19.6, precedendo la Germania e l' ...Continuano gli appuntamenti con gli sport invernali, con il pattinaggio di velocità, la, lo sci di fondo, il biathlon e tanto altro. Di seguito il programma completo. Combinata nordica: doppietta per i fratelli Oftebro nel fondo della mass start. Quinto Alessandro Pittin, sesto Buzzi Manca Jarl Magnus Riiber (il leader della classifica è assente a causa di un problema allo stomaco), ma la Norvegia domina sempre nella Coppa del Mondo di combinata nordica. In scena oggi la prima mas ...Prima mass start stagionale per la Coppa del Mondo di combinata nordica. In quel di Otepaa è andata in scena la prova di sci di fondo in terra estone: cinque chilometri con partenza di gruppo che è an ...