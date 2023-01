Colpito da un pugno durante una lite | muore dopo cinque mesi di coma

Tiburno.tv

Il giovane, che era statoviolentemente al volto ed era caduto a terra, sbattendo la testa, ...la vittima e l'aggressore hanno iniziato a litigare e il 36enne ha sferrato unsul volto del ...Il 27enne è statocon unal volto da un uomo di 36 anni. Poi, Kourid è caduto a terra, battendo la testa e riportando una frattura del cranio e un'emorragia celebrale . Sul posto, sono ... TIVOLI - Colpito da un pugno in una lite, muore dopo 5 mesi in coma Sami Kourid, 27enne di Tivoli, in provincia di Roma, era in coma da cinque mesi dopo aver ricevuto un pungo in faccia. L'aggressore rischia l'accusa di omicidio.Ha lottato per cinque mesi, ma alla fine non ce l’ha fatta. Sami Kourid, 27 anni, è morto dopo essere stato in coma a seguito di una lite avvenuta a Tivoli, alle porte di Roma. I fatti sono stati rico ...