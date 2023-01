Collegamento Benevento-Caserta | Matera | “Si compie un primo passo”

TV Sette Benevento

...disposto dall'unione europea e la più grande manovra finanziaria che deve essere colta proprio per la realizzazione di opere strategiche come l'asse viario diCaserta -. Come ...12 artisti per 3 autori', visitabile presso la Galleria di arte contemporanea di#apis+ ... Domani appuntamento alle ore 18:00 - Francesco Sala inda Londra con 'I gelati sono ... DOMENICO MATERA “COLLEGAMENTO CASERTA-BENEVENTO ... “Era un impegno che avevo assunto in modo netto e preciso in campagna elettorale. Questo primo atto concreto lascia intendere quanto siano forti e serie le intenzioni del Governo Meloni rispetto al te ...10:03:04 SANTA MARIA A VICO. Dopo 30 anni di attesa e di lotte, ultima delle quali risalente allo scorso luglio il fondamentale collegamento autostradale Caserta – Benevento vede finalmente la luce co ...