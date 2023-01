Cog***te di un terrorista | Zeman | l' unica volta in cui Vialli perse il controllo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) La vita e la carriera di Gianlucanon sono stati solo gol, sorrisi, applausi e complimenti. Nella sua straordinaria avventura, l'ex bomber di Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea e Nazionale ha dovuto affrontare due grandi dolori sportivi: il primo, il fallimento personale di Italia 90, il Mondiale casalingo in cui era atteso come la stella azzurra e che lo ha visto però andare in crisi, scavalcato nell'immaginario collettivo globale da uno strepitoso Totò Schillaci. Di fatto, fu quella la sua ultima grande occasione in Nazionale. Il secondo dolore, le polemiche di metà anni Novanta sulla sua "esplosione" fisica unaarrivato alla Juve. Era il caos-doping sollevato dall'allora allenatore della Roma Zdenek, che gettò ombre nerissime sulla Signora, mister Marcello Lippi, la dirigenza (Luciano Moggi in ...