Classifica Tour de Ski 2023 | Klaebo ormai vicinissimo al tris | Pellegrino quarto

(Di sabato 7 gennaio 2023)DE SKI MASCHILEJohannes Hoesflot NOR 2:12:23 2 HALFVAON Calle SWE +1:02 3 GOLBERG Paal NOR +1:144Federico ITA +1:27 5 KRUEGER Simen Hegstad NOR +1:45 6 HOLUND Hans Christer NOR +2:02 7 TOENSETH Didrik NOR +2:10 8 CYR Antoine CAN +2:18 9 OGDEN Ben USA +2:24 10 ROETHE Sjur NOR +2:2813 DE FABIANI Francesco ITA +2:3621 NOECKLER Dietmar ITA +3:4828 VENTURA Paolo ITA +5:3543 SALVADORI Giandomenico ITA +7:22 47 GRAZ Davide ITA +7:2948 TICCO’ Giovanni ITA +8:03 Foto: LaPresse