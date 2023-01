Civitavecchia | debutta il cineforum alla biblioteca comunale

(Di sabato 7 gennaio 2023)– A gennaioildella. In collaborazione con Coperarte, in alcuni mercoledì del mese, presso la sala conferenze della(piazza Calamatta 18) sarà possibile fruire gratuitamente di un nuovo servizio. I film sono stati scelti dagli utenti stessi a seguito di un sondaggio. La prima tranche delsi svolgerà da gennaio ad aprile per un totale di otto film, poi riprenderà nel periodo autunnale. “Si tratta di una novità che è stata resa possibile grazieprogrammazione portata avanti dagli uffici – commenta l’assessoreCultura, Simona Galizia – e che sarà un piacere introdurre con il nuovo anno. L’impianto audio della sala conferenze è stato rinnovato appositamente, ...

Il Faro online

