Ciclocross | Wout van Aert vince nel fango di Gullegem Domani super sfida con van der Poel

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023)vanha vinto l’Hexia Cross di, prova valida per ilprestige. Il fuoriclasse belga si è reso protagonista di una partenza in sordina neldella località belga, ma successivamente ha messo in mostra la sua perentoria forza fisica di fronte al proprio pubblico e ha trionfato in solitaria da autentico fenomeno di questa specialità. L’alfiere della Jumbo Visma ha messo le mani sulla settima affermazione stagionale, confermando il pronostico della vigilia grazie a un attacco dirompente piazzato nel sesto dei nove giri in programma.vanha battuto i connazionali Eli Iserbyt e Michael Vanthourenhout (Campione d’Europa) e l’olandese Lars van der Haar. Non erano presenti ai nastri di partenza i suoi rivali principali, quelli con cui ha ...