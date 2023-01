Ciao Gianluca | il ricordo di un fuoriclasse gentile che vivrà sempre nei nostri cuori

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 7 gennaio 2023) Life&People.it Dalla Cremonese all’ultimo trionfo in qualità di Capo Delegazione con la Nazionale Italiana. IldiVialli non si esaurirà mai nei: un Campione, senza retorica, dentro e fuori dal campo. Un Signore, di quelli veri, di grande eleganza, saggezza, educazione, capacità di visione e bravura. Una vera e propria perla rara che ha divertito e fatto sognare – soprattutto i tifosi della Juventus, Sampdoria e Chelsea -, il quale si è dovuto arrendere soltanto all’unico avversario davvero ingiocabile, un tumore al pancreas, malattia per cuiha dovuto lasciare questa terra ieri 6 gennaio. Ricordiamo la straordinaria storia del. Gli anni a Cremona Nato nel 1964, il piccolo Luca cresce in una benestante ...