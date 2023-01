' ciao capitano | non ti dimenticheremo mai pessotto e la straziante lettera per vialli

Calciomercato.com

pessotto vialli juve udinese Da corrieredellosport.it Gianluca Pessotto, dirigente della Juventus, ha ricordato con grande emozione Gianluca Vialli a pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra ..., fai buon viaggio. Ti vogliamo ... Del Piero 'abbraccia' Vialli: 'Ciao capitano, mio capitano. Per sempre' Le parole di Federico Chiesa dopo Juve Udinese: «Dobbiamo raggiungere gli obiettivi, ci siamo rimessi in carreggiata» Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve. Di se ...Hanno avuto un pensiero anche l'ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, Raspadori e l'attuale capitano azzurro, Di Lorenzo Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha ricordato Gianluca Vialli c ...