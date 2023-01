Choc in centro a Latina | sferra un pugno sul naso di una donna per rubarle la borsa

(Di sabato 7 gennaio 2023)– Nelle scorse ore, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in una via delcittadino a seguito di segnalazione pervenuta al Numero Unico per le Emergenze 112 relativa ad un tentativo di rapina ai danni di una. Agli agenti, immediatamente intervenuti sul posto anche grazie al potenziamento dei servizi di controllo del territorio per il periodo delle festività, è stato indicato un individuo che stava tentando di dileguarsi; lo stesso poco prima aveva aggredito unaintenta ad uscire dalla propria autovettura appena posteggiata, strattonandole lache portava a tracolla per impossessarsene e, al fine di sopraffarla, le aveva ancheto un violentoal volto, facendola cadere all’interno della vettura. Nonostante lo ...

LA NAZIONE

L'incredibile situazione in cui si trova il Galatasaray e con alil bomber ex Inter, che ... Corna e vendetta, Wanda Nara -su IcardiInizia a frequentare i corsi serali deldrammatico nazionale, poi il salto di qualità alla Manufacture , la prestigiosa scuola di arte drammatica di Losanna, in Svizzera. Un veroper lui, ... Saldi, lo shopping scalda la città Tutti a caccia dello sconto choc Torna la fiducia tra i consumatori Incendio in appartamento a Torrione, in provincia di Salerno. L'albero di Natale ha preso fuoco richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco e a farne le spese è stata una donna di ...Una donna di 39 anni è stata aggredita e azzannata dal suo cane. È successo in località Valle Corte, in provincia di Frosinone. La donna ferita a un braccio dal suo ...