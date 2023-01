Chiusura Diramazione Roma Sud da lunedì 9 gennaio 2023 | orari e fino a quando

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 7 gennaio 2023) Per chi proviene dalla direzione died è diretto alla città di Firenze, sullaSud, dalle ore 22 del 9 alle ore 5 del 10la rampa di immissione sull’A1 Milano-Napoli sarà chiusa al transito. A farlo sapere in una nota pubblica è l’Anas, ovvero la società che gestisce le autostrade su tutto il territorio italiano. Il motivo di questa temporaneanotturna è per consentire l’ispezione di un portale segnaletico all’interno di questa tratta. Dal 9, arriva ladellaSud Gli automobilisti che si trovassero a percorrere quel tratto di strada, in maniera alternativa potranno percorrere: per chi proviene dalla...