Chiusura Curva Nord | respinto il ricorso della Lazio

La Corte Sportiva d'Appello della Figc ha respinto il ricorso della Lazio in merito alla chiusura del settore nord per la partita di Serie A contro l'Empoli in programma domenica 8 gennaio allo Stadio Olimpico. Il settore era stato squalificato a seguito dei cori di discriminazione razziale partiti dal settore ospiti.