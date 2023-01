Chiude la Netflix italiana Il flop di Franceschini butta via 7 | 5 milioni

Striscia la notizia

Ideata dall'ex titolare del MiC come "della Cultura Italiana" nella prima e più dura fase ...ITsART, e nessuno la rimpiangerà. Alcuni, riferendo della fine di ItsArt, hanno ricordato l'...La piattaforma di streaming per contenuti culturali ItsArt, soprannominata la 'della cultura', ha chiuso i battenti il 29 dicembre 2021 a causa di pesanti perdite finanziarie. Lanciata l'anno precedente dall'ex ministro della cultura Dario Franceschini, ItsArt ha ... Chiude ItsArt, la “Netflix della cultura italiana” di Franceschini. Ma che sorpresa! - Striscia la Notizia Cassa Depositi e Prestiti, Spa controllata dal Ministero dell’Economia, ha messo in liquidazione ITsART, la piattaforma di streaming della quale deteneva il 51% delle quote istituita nel 2021 dall’ex ...C’è Moehringer. il re delle autobiografie (degli altri), dietro il libro. Il suo metodo, il ruolo dei padri. Il principe ha ricevuto un anticipo di 20 milioni di dollari ...