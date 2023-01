Chiara Ferragni | Vitto fa il caffè a papà Fedez | ' Ormai è bravissima' Ecco come fa e la reazione di lui

La Provincia di Cremona e Crema

Dalla moglie di Sinisa Mihajlovic , scomparso pochi giorni prima di Vialli, a, dagli avversari storici, agli amici e ex compagni. E proprio da un ex compagno di Nazionale, come ...Solo poco tempo fa,aveva pubblicato un video nelle stories in cui insegnava alla secondogenita a fare il caffè et voilà, ha imparato subito. Leggi anche > Aurora Ramazzotti, selfie ... Chiara Ferragni, la storia su Vialli: «Sei una grande persona, grazie di tutto» La street art ha la pelle raggrinzita di Benedetto XVI, il cuore di ceramica e il viso mariano con le fattezze di Chiara Ferragni. Se la metta via, lo spettatore: non troverà nulla di consolatorio (ar ...Chiara Ferragni, così come il marito Fedez ha voluto dare un ultimo saluto a Gianluca Vialli. Grande la gratitudine da lei espressa.