Chi è Cinzia Primatesta | moglie di Antonino Cannavacciuolo e mamma di due figli | “Il primo incontro quando avevo 20 anni”

(Di sabato 7 gennaio 2023)è l’amatissimadello chef stellato. La donna è anche la manager del marito e si occupa dei suoi canali social. La coppia ha anche due: Elisa e Andrea. Chi èdie suastanno insieme dalei aveva... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

... Elisa Macellari, Damiano Stingone, Daniele Morganti, Betti Greco, Giuliano Cangiano e...ristoranti e i partner dell'iniziativa sono stati pronti a lavorare al nostro fianco per dare cibo a...Primatesta e la signora Antonino Cannavacciuolo.Primatesta e Antonino Cannavacciuolo si sono conosciuti nel 1995 in cucina e da allora ... Chi è Cinzia Primatesta, moglie e figli di Antonino Cannavacciuolo Cinzia Primatesta e la signora Antonino Cannavacciuolo. Cinzia Primatesta e Antonino Cannavacciuolo si sono conosciuti nel 1995 in cucina e da allora ...Antonino Cannavacciuolo, nato il 16 aprile 1975 a Vico Equense, è un noto chef e personaggio televisivo. Antonino Cannavacciuolo, 47 anni, è ...