Challenger Noumea 2023 | Raul Brancaccio esordisce con la vittoria del torneo in finale su Lokoli

(Di sabato 7 gennaio 2023) Prima settimana dinele primo successo in chiave italiana. Lo conquista, che a, in Nuova Caledonia (attualmente collettività francese d’oltremare con una situazione del tutto particolare a livello geopolitico), batte il transalpino Laurentcon il punteggio di 4-6 7-5 6-2. Si tratta del suo secondo successo di categoria, dopo che nel luglio 2022 aveva sconfitto Andrea Vavassori con un doppio 6-1 a San Benedetto del Tronto. Nel percorso sono stati diversi i grossi calibri (per la categoria) eliminati. Facili i successi nei primi due turni, contro l’australiano Calum Puttergill (qualificato) per 6-0 6-3 e l’ungherese Zsombor Piros per 6-2 6-1. Già questaè risultata di valore, perché arrivata contro la testa di serie ...

Raul Brancaccio (194 Atp) si è qualificato per la finale del Challenger di Noumea (130.000 $ di montepremi sul cemento) battendo per 16 64 63 in 2 ore e 15 minuti il cileno Cristian Garin, testa di serie numero 1 e numero 85 del mondo.