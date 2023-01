Ces 2023 | il motorino pieghevole dalle dimensioni di una valigia

(Di sabato 7 gennaio 2023) Unelettricoda riporre sotto il tavolo dell ufficio o all ingresso di casa a fine giornata. Si chiama Tatamel ed è prodotto dalla start up giapponese Icoma che lo ha presentato al ...

Si chiama Tatamel ed è prodotto dalla start up giapponese Icoma che lo ha presentato aldi Las Vegas aggiudicandosi un Innovation Award oltre ad aver attirare la curiosità di visitatori e ...Davvero ricco ildi Anker, che ha fatto anche incetta di premi considerando che Anker Charging, AnkerMake, AnkerWork ed eufy Clean sono risultati vincitori deiInnovation Awards guidando il line - up ... Amazon al CES 2023, Ring Car Cam e le altre novità Anche Acer presente al Ces 2023 dove annuncia due potenti notebook gaming Predator Helios, un paio di monitor gaming e il nuovo router gaming Predator. I portatili vantano un design ...Il CES 2023 sta per chiudere i battenti e noi volevamo riassumere brevemente tutte le novità tecnologiche emerse dagli stand della fiera di Las Vegas.