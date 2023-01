Orizzonte Scuola

... minacciando di spifferare tutto quello che sa e di rendere pubblico il numero didel ... La MercedesC stava facendo manovra in retromarcia e la conducente non si sarebbe accorta della ...Sostenere, come fanno alcuni evidentemente molto lontani dalla frequentazione a scuola, che sia necessario utilizzare inilper collegarsi ...col mondo dell'informazione significa ... Cellulare in classe, Valditara: “L’uso per finalità didattiche è riconosciuto” Da numerosi studi USA, al contrario, è emerso che il divieto assoluto garantisce un adeguato livello attentivo, produttività continuativa e maggiore coesione con i temi affrontati. Quale, dunque, il q ...L’alternanza scuola lavoro va rivista: lo ha annunciato su Twitter il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dopo aver saputo che non sarà corrisposto risarcimento al 18enne morto lo scorso sette ...