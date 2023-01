C’è posta per te | Tali e quali o Cattivissimo me 2? La tv del 7 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 7 gennaio 2023) Per la prima serata in tv, sabato 7su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “”, spin-off di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti. Show musicale in cui personaggi non famosi si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la nuova edizione di “C’èper te”, condotto da Maria De Filippi. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Blue Bloods”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Nessuna intromissione” e “I tre Reagan”. Nel primo, Erin viene assillata da un ex detenuto che si ritiene vittima di un’ingiustizia. Jamie, mentre torna in macchina da una festa, si rende conto di aver assunto a sua insaputa della droga… Nel secondo, Frank attacca la Procura per la sua politica che tende ad alleggerire le ...