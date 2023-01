C’è Posta per Te | si riparte da un tradimento | “L’ho scoperta io e…” | le anticipazioni

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sta per iniziare la prima puntata della nuovissima edizione di C’èper Te: Maria De Filippi è infatti più carica che mai, e lo sono anche i numerosi telespettatori. Il noto programma ha saputo sin da subito conquistare i cuori di migliaia di fan, che non possono fare a meno di restare incollati al … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Tag24

... in onda dalle 21.25 su Rai 1 Blue Bloods (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2 Città Segrete di Corrado Augias: New York (parte 1) , in onda dalle 21.20 su Rai 3 C'èPer Te , condotto da ...Leggi anche > Vialli e Mihajlovic, la moglie di Sinisala foto che li ritrae insieme: 'Sai quante partite lassù' La chat 'Notti magiche' Riccardo Ferri , ex difensore dell'Inter e della ... C'è posta per te ospiti 7 gennaio 2023 anticipazioni tradimenti